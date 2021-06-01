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Мессі хоче бачити у Барселоні конкурентоспроможну команду

Сьогодні 16:59 306 0
Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта
Мессі хоче бачити у Барселоні конкурентоспроможну команду
#Мессі, #Барселона

Джерело - Mundo Deportivo.

Капітан Барселони Ліонель Мессі хоче завоювувати трофеї та перемагати в Лізі чемпіонів.

Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта

"Ми спілкуємося з Лео, все в порядку. Ця ситуація не залежить від аудиту. Підсумки фінансового року більш-менш зрозумілі. Я переконаний, що Мессі хотів би зіграти з Агуеро, як і говорив Кун. Справа не в грошах, Мессі ставиться до цього з великим розумінням", - заявив функціонер.

  Актуально: Барселона запропонувала Мессі 10-річний контракт

"Він хоче бачити конкурентоспроможну команду, брати трофеї, перемагати в Лізі чемпіонів. Трансфери, які ми проводимо, стосуються в тому числі переговорів з Мессі ", - сказав Лапорта

Нагадаємо, Мессі підпише новий контракт з Барселоною.

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