Мессі хоче бачити у Барселоні конкурентоспроможну команду

Джерело - Mundo Deportivo.
Капітан Барселони Ліонель Мессі хоче завоювувати трофеї та перемагати в Лізі чемпіонів.
Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта
"Ми спілкуємося з Лео, все в порядку. Ця ситуація не залежить від аудиту. Підсумки фінансового року більш-менш зрозумілі. Я переконаний, що Мессі хотів би зіграти з Агуеро, як і говорив Кун. Справа не в грошах, Мессі ставиться до цього з великим розумінням", - заявив функціонер.
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"Він хоче бачити конкурентоспроможну команду, брати трофеї, перемагати в Лізі чемпіонів. Трансфери, які ми проводимо, стосуються в тому числі переговорів з Мессі ", - сказав Лапорта
Нагадаємо, Мессі підпише новий контракт з Барселоною.