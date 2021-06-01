Мессі хоче бачити у Барселоні конкурентоспроможну команду

Капітан Барселони Ліонель Мессі хоче завоювувати трофеї та перемагати в Лізі чемпіонів.

Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта

"Ми спілкуємося з Лео, все в порядку. Ця ситуація не залежить від аудиту. Підсумки фінансового року більш-менш зрозумілі. Я переконаний, що Мессі хотів би зіграти з Агуеро, як і говорив Кун. Справа не в грошах, Мессі ставиться до цього з великим розумінням", - заявив функціонер.