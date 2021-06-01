Маліновський: Я не дотягував до основного складу Шахтаря

Джерело - BurBuzz.
Футболіст Аталанти і збірної України Руслан Маліновський пригадав період кар'єри в донецькому Шахтарі.
Про це розповів сам футболіст.
"У мене ніяких образ на Луческу немає. Я його розумію прекрасно, адже я тоді просто не дотягував до основного складу Шахтаря, там була дуже сильна команда.
Я вдячний Шахтарю, я був у найкращій академії України. Там шикарні умови, щоб розвиватися, а це була перша сходинка моєї кар'єри. Я завжди уболіваю за Шахтар і можу говорити про нього тільки хороше. Шахтар дав мені дуже багато ", - розповів Маліновський.
Нагадаємо, Маліновський грав на правах оренди в різних клубах поки рахувався у Шахтарі. У 2016 році відправився в Генк на правах черговий оренди, а вже в наступному році бельгійський клуб підписав з українцем повноцінний контракт.