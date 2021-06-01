Маліновський: Я не дотягував до основного складу Шахтаря

Футболіст Аталанти і збірної України Руслан Маліновський пригадав період кар'єри в донецькому Шахтарі.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене ніяких образ на Луческу немає. Я його розумію прекрасно, адже я тоді просто не дотягував до основного складу Шахтаря, там була дуже сильна команда.

Я вдячний Шахтарю, я був у найкращій академії України. Там шикарні умови, щоб розвиватися, а це була перша сходинка моєї кар'єри. Я завжди уболіваю за Шахтар і можу говорити про нього тільки хороше. Шахтар дав мені дуже багато ", - розповів Маліновський.