 Маліновський: Я не дотягував до основного складу Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський: Я не дотягував до основного складу Шахтаря

Сьогодні 15:55 979 0
Руслан Маліновський прокоментував відносити з Мірчою Луческу
Маліновський: Я не дотягував до основного складу Шахтаря
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - BurBuzz.

Футболіст Аталанти і збірної України Руслан Маліновський пригадав період кар'єри в донецькому Шахтарі.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене ніяких образ на Луческу немає. Я його розумію прекрасно, адже я тоді просто не дотягував до основного складу Шахтаря, там була дуже сильна команда.

Я вдячний Шахтарю, я був у найкращій академії України. Там шикарні умови, щоб розвиватися, а це була перша сходинка моєї кар'єри. Я завжди уболіваю за Шахтар і можу говорити про нього тільки хороше. Шахтар дав мені дуже багато ", - розповів Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський грав на правах оренди в різних клубах поки рахувався у Шахтарі. У 2016 році відправився в Генк на правах черговий оренди, а вже в наступному році бельгійський клуб підписав з українцем повноцінний контракт.

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