Джерело - isport.ua.
Манчестер Сіті розраховує підписати півзахисника Барселони Серджі Роберто в найближче трансферне вікно.
Про це повідомляє видання Sport.es.
Наставник Ман Сіті Жузеп Гвардіола як і раніше хоче бачити 29-річного іспанця в своїй команді.
Сам же хавбек не особливо зацікавлений у трансфері - йому подобається грати за "синьо-гранатових", попри рідкісну появу на полі.
Діюча угода футболіста з Барселоною розрахована до літа 2022 року.
У минулому сезоні Роберто через травми провів за Барселону лише 15 матчів, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, Барселона готує масштабну чистку складу.