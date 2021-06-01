Серджі Роберто може змінити клуб

Манчестер Сіті розраховує підписати півзахисника Барселони Серджі Роберто в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Sport.es.

Наставник Ман Сіті Жузеп Гвардіола як і раніше хоче бачити 29-річного іспанця в своїй команді.

Сам же хавбек не особливо зацікавлений у трансфері - йому подобається грати за "синьо-гранатових", попри рідкісну появу на полі.

Діюча угода футболіста з Барселоною розрахована до літа 2022 року.

У минулому сезоні Роберто через травми провів за Барселону лише 15 матчів, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Барселона готує масштабну чистку складу.