Туреччина не переграла Гвінею у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі збірна Туреччина зіграла внічию з Гвінеєю.
Матч завершився нульовою нічиєю.
Контрольний матч
31 травня
Туреччина - Гвінея 0:0
Нагадаємо, Шевченко довикликав до збірної України Безуса.
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі збірна Туреччина зіграла внічию з Гвінеєю.
Матч завершився нульовою нічиєю.
Туреччина - Гвінея 0:0
Нагадаємо, Шевченко довикликав до збірної України Безуса.