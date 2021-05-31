Журналіст: Жодного разу не бачив Шевчука з пляшкою пива або келихом вина

Журналіст Ігор Циганик здивований ситуацією ексгравця збірної України В'ячеслава Шевчука, який сів п'яним за кермо.

Про це заявив сам журналіст.

"Я Славу особисто знаю 10 років, а останні 3 роки ми зустрічаємося практично двічі на тиждень, тренуючись в збірній ветеранів. І я клянусь, що ні разу не бачив його з пляшкою пива або келихом вина. Він проповідує здоровий спосіб життя, і ця ситуація той випадок, коли виняток підтверджує правило.

Безумовно, він помилився, що сів за кермо в такому стані. Він вибачився і, думаю, буде покараний. Точно знаю, що не бачив його напідпитку за останні 10 років", - сказав Циганик.