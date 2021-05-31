Красніков: Лунін, Мудрик, Судаков - всі поїхали з Харкова безкоштовно

Один з керівників Металу Євген Красніков впевнений, що відроджений клуб повинен робити ставку на виховання своїх молодих гравців.

Про це заявив сам менеджер.

"Дуже велику ставку будемо робити на розвиток дитячої школи. З відходом Ярославського дуже багато гравців пішли, які сьогодні повинні грати тут. І Михайло Мудрик, і Жора Судаков, який зараз у збірній України, Лунін, який в Реалі. Перераховувати і перераховувати. Їх усіх забрали безкоштовно, вони поїхали.

А це все вихованці академії, яку Ярославський створив ще у 2005 році", - сказав Красніков.