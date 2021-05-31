Ярославський: Швидко пролетимо Першу лігу, а там УПЛ і єврокубки

Клуб Метал, який скоро повинен бути перейменований в Металіст, через рік гратиме в УПЛ.

Про це заявив Олександр Ярославський.

"9 років були очікування, що ми повернемо Металіст. І ми його повернули. Це тільки початок. Думаю, Першу лігу пробіжимо набагато швидше, ніж за 9 років. За один рік. І вже УПЛ. Так що веселощі тільки починаються. Що стосується новачків, то я хочу, щоб був підписаний вже контракт. Я людина забобонна. Як підпишемо - буде презентація.

Ми будемо підсилюватися, це однозначно. Першу лігу пролетимо швидко, а там вже УПЛ не за горами. І єврокубкові матчі. Це наша мета - грати в єврокубках.

Фінансово, звичайно, я підтримую. А завдання керівництва - знайти нам нового Роналду копійки за три", - сказав Ярославський.