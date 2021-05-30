 Рауль - пріоритет Реала, якщо Почеттіно не вдасться переконати | Футбол | Champion.com.ua
Хейні переміг Лінареса рішенням судів та захистив титул WBC
Сьогодні 07:19 3440
Калініна знищила Кербер на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:41 844
Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 07:34 3508
Хейні - Лінарес: Як це було
Сьогодні 07:08 5002
Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:11 2993 1
Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів
Вчора 23:57 1005
Манчестер Сіті - Челсі 0:1. Як це було
Вчора 23:56 7632
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Вчора 21:57 9517
Збірна України переграла Словаччину у Золотій Євролізі
Вчора 21:39 1337
Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на фінальний матч Ліги чемпіонів
Вчора 21:07 652
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Вчора 18:24 590
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 30510 7
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
Вчора 15:48 656 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
Вчора 14:20 2460
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
Вчора 14:17 4924
Прямі трансляції
Навколо спорту

Рауль - пріоритет Реала, якщо Почеттіно не вдасться переконати

Сьогодні 22:29 93 0
Також, Реал почав переговори з Конте
Рауль - пріоритет Реала, якщо Почеттіно не вдасться переконати
#ПСЖ, #Почеттіно, #Реал, #Рауль, #Конте

Джерело - AS.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно залишається основним варіантом на пост нового головного тренера Реалу.

Про це повідомляє AS.

Керівництво іспанської команди вже вжив низку заходів для запрошення аргентинця, проте не хоче переводити переговори на офіційний рівень, щоб не зіпсувати відносини з парижанами перед можливим трансфером форварда Кіліана Мбаппе.

У Реалі хочуть, щоб Почеттіно сам ініціював відхід з ПСЖ. У той же час відзначається, що повернути 49-річного фахівця бажає Тоттенгем, і це також може стати перешкодою для "вершкових".

  Актуально: Зідан може замінити Почеттіно у ПСЖ

У разі, якщо домовитися з Почеттіно так і не вдасться, Реал запросить на пост головного тренера Рауля.

Колишнього головного тренер Інтера Антоніо Конте, брали до уваги як одного з основних кандидатів, проте наразі його призначення більш не відноситься до категорії ймовірних, хоча і не виключено.

 

Коментарі ()