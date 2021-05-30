Рауль - пріоритет Реала, якщо Почеттіно не вдасться переконати

Також, Реал почав переговори з Конте

Джерело - AS.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно залишається основним варіантом на пост нового головного тренера Реалу.

Про це повідомляє AS.

Керівництво іспанської команди вже вжив низку заходів для запрошення аргентинця, проте не хоче переводити переговори на офіційний рівень, щоб не зіпсувати відносини з парижанами перед можливим трансфером форварда Кіліана Мбаппе.

У Реалі хочуть, щоб Почеттіно сам ініціював відхід з ПСЖ. У той же час відзначається, що повернути 49-річного фахівця бажає Тоттенгем, і це також може стати перешкодою для "вершкових".

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У разі, якщо домовитися з Почеттіно так і не вдасться, Реал запросить на пост головного тренера Рауля.

Колишнього головного тренер Інтера Антоніо Конте, брали до уваги як одного з основних кандидатів, проте наразі його призначення більш не відноситься до категорії ймовірних, хоча і не виключено.