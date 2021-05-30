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Манчестер Юнайтед підпише 35-річного воротаря Астон Вілли

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Вихованець манкуніанців не грав 1,5 року
Манчестер Юнайтед підпише 35-річного воротаря Астон Вілли
#Астон Вілла, #Хітон, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Астон Вілли Том Хітон може змінити команду влітку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо

35-річний голкіпер повернеться в Манчестер Юнайтед, якому належав до 2010 року.

У найближчі тижні англієць пройде медичне обстеження і підпише контракт до 2023 року з опцією продовження на рік.

Нагадаємо, Роналду планує повернутися у Манчестер Юнайтед.

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