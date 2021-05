Манчестер Юнайтед підпише 35-річного воротаря Астон Вілли

Голкіпер Астон Вілли Том Хітон може змінити команду влітку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо

35-річний голкіпер повернеться в Манчестер Юнайтед, якому належав до 2010 року.

У найближчі тижні англієць пройде медичне обстеження і підпише контракт до 2023 року з опцією продовження на рік.

Tom Heaton will undergo his medical and sign as new Manchester United player in the next weeks, the deal is ‘done and completed’. 🔴🤝 #MUFC



Contract until June 2023 + option for one more season. Here we go. ⏳ https://t.co/yTR4ONCO41