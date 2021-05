Мілан не буде покращувати пропозицію Чалханоглу

Півзахисник Хакан Чалханоглу може покинути Мілан.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клуб не має наміру покращувати свою останню пропозицію щодо продовження контракту - 4 млн євро на рік плюс бонуси, термін - до 2025-го.

Технічний директор Паоло Мальдіні вважає, що пропозиція адекватна, і чекає на відповідь в найближчі сім днів.

