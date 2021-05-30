Прикарпаття переграло Авангард, Миколаїв переміг Волинь у Першій лізі

Джерело - Чемпіон.
У Першій лізі відбувся поєдинок 4-го туру між Миколаєвом та Волинню, а також матч 15-го туру Прикарпаття - Авангард.
Миколаїв здобув мінімальну перемогу та наблизився в притул до Металіста 1925, який йде третій у турнірній таблиці.
Прикарпатте переграло Авангард з рахунком 3:1.
Чемпіонат України - Перша ліга
30 травня
Прикарпаття - Авангард 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 34 Барчук, 2:0 - 42 Сондей, 2:1 - 62 Похітайло, 3:1 - 64 Цюцюра(П)
Миколаїв - Волинь 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Кушніренко, 2:0 - 62 Кушніренко, 2:1 - 66 Хагназарі
Нагадаємо, Чорноморець переміг Металіст 1925 та вийшов до УПЛ.