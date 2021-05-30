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Прикарпаття переграло Авангард, Миколаїв переміг Волинь у Першій лізі

Сьогодні 19:14 183 0
Кушніренко оформив дубль
Прикарпаття переграло Авангард, Миколаїв переміг Волинь у Першій лізі
#Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

У Першій лізі відбувся поєдинок 4-го туру між Миколаєвом та Волинню, а також матч 15-го туру Прикарпаття - Авангард.

Миколаїв здобув мінімальну перемогу та наблизився в притул до Металіста 1925, який йде третій у турнірній таблиці.

Прикарпатте переграло Авангард з рахунком 3:1.

Чемпіонат України - Перша ліга
30 травня

Прикарпаття - Авангард 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Барчук, 2:0 - 42 Сондей, 2:1 - 62 Похітайло, 3:1 - 64 Цюцюра(П)

Миколаїв - Волинь 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Кушніренко, 2:0 - 62 Кушніренко, 2:1 - 66 Хагназарі

Нагадаємо, Чорноморець переміг Металіст 1925 та вийшов до УПЛ.

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