Президент ПСЖ про Суперлігу: Не можна ламати традицію

Джерело - Eurosport.
Всі команди повинні мати можливість потрапити у найпрестижніший турнір Європи.
Про це заявив президент ПСЖ Насер Аль-Халіфа.
"Футбол існує вже дуже багато років. Суперліга була націлена на захист його інтересів. Зміни можливі, але не можна ламати традицію, яка дозволяє кожному клубу сподіватися на здійснення мрії. Всі команди повинні мати можливість один раз потрапити у великий турнір, при цьому залишаючись під крилом УЄФА", - заявив функціонер.
Актуально: Зідан може замінити Почеттіно у ПСЖ
"Ліга чемпіонів - це дуже сильний бренд, який потрібно берегти. Однак ми повинні вміти адаптуватися до умов ринку. Це важливо для всіх турнірів - і для внутрішніх, і для міжнародних", - сказав Аль-Хелайфі
Нагадаємо, Тоттенгем хоче повернути Почеттіно.