Президент ПСЖ про Суперлігу: Не можна ламати традицію

Всі команди повинні мати можливість потрапити у найпрестижніший турнір Європи.

Про це заявив президент ПСЖ Насер Аль-Халіфа.

"Футбол існує вже дуже багато років. Суперліга була націлена на захист його інтересів. Зміни можливі, але не можна ламати традицію, яка дозволяє кожному клубу сподіватися на здійснення мрії. Всі команди повинні мати можливість один раз потрапити у великий турнір, при цьому залишаючись під крилом УЄФА", - заявив функціонер.