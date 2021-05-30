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Ніколіні: Де Дзербі попросив підписати 1-2 гравців Сассуоло

Сьогодні 17:28 273 0
Донецький Шахтар зацікавлений у Марлоні
Ніколіні: Де Дзербі попросив підписати 1-2 гравців Сассуоло
#Шахтар, #Де Дзербі

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Донецький Шахтар планував провести два-три трансфери цього літа.

Про це заявив асистент директора з футболу "гірників" Карло Ніколіні.

"Шахтар планував провести 2-3 трансфери. Роберто сказав, що основа у нас відмінна, але запропонував імена гравців, які підходять під його гру і поважають нашу філософію. Цікаво те, що він хоче грати, посилити конкретні лінії. Наші цілі - молоді і досвідчені хлопці за дуже низькою ціною. Він попросив одного або двох гравців Сассуоло", - сказав функціонер

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"Я не можу назвати імена, але можу стверджувати, що це не Локателлі і Берарді, тому що на цих позиціях у нас вже є провідні гравці, немає сенсу вкладати гроші. Марлон нам цікавий, тому що він дуже подобається тренеру. Роберто прийшов не нав'язувати певних гравців, він виявився дуже відкритою в діалозі, - сказав Ніколіні", - заявив Ніколіні.

Нагадаємо, Де Дзербі хоче перехопити захисника у Динамо.

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