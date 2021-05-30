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Тухель відреагував на першу зустріч з Абрамовичем

Сьогодні 10:29 545 0
Томас Тухель вперше зустрівся з Романом Абрамовичем
Тухель відреагував на першу зустріч з Абрамовичем
#Тухель, #Челсі

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Челсі Томас Тухель зустрівся з президентом клубу Романом Абрамовичем після фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

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"Ми поговорили з власником на полі. Для першої зустрічі не придумаєш моменту краще. Або ще гірше - тому що краще вже не буде! Ми ще поговоримо, і я завірю його, що жага перемог не зникла. Я голодний, я працюю в амбітному клубі, мене оточує сильний колектив, який повністю підтримує мою футбольну філософію", - розповів Тухель.

Раніше, Тухель оцінив перемогу у Лізі чемпіонів.

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