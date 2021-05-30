Зінченко - третій українець, який програв фінал Ліги чемпіонів

Олександр Зінченко з Манчестер Сіті поступився у фіналі Ліги чемпіонів

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зіграв у фіналі Ліги чемпіонів проти Челсі.

24-річний футболіст став третім українцем, який поступився у фіналі турніру.

Актуально: Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів

19 травня 2012 Баварія Анатолія Тимощука в фінальному матчі Ліги чемпіонів програла Челсі (1:1, 3:4 після серії пенальті).

Також на цій стадії єврокубка вилітав Мілан Андрія Шевченка - 25 травня 2005 від Ліверпуля (3:3, 2:3 після серії пенальті).