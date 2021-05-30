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Гвардіола: Це буде найкращий клуб світу наступні кілька років

Сьогодні 09:58 212 0
Жузеп Гвардіола прокоментував поразку від Челсі
Гвардіола: Це буде найкращий клуб світу наступні кілька років
#Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив перемогу Челсі у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я постарався виставити оптимальний склад для перемоги. У першому таймі нам не вдавалося зламувати оборону. Після перерви стало набагато краще. Проти оборонних побудов Челсі це було непросто. Ми не дуже справлялися з довгими передачами і підбираннями. У таких моментах потрібно натхнення.

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Хочу сказати, що ми провели видатний сезон. На жаль, не перемогли. Намагалися, але не змогли. Будемо ще більше працювати.

Наполегливий матч. Для всього першого фіналу Ліги чемпіонів ми зіграли добре. Проявили сміливість, особливо в другому таймі. Гравці робили все можливе, віддали всі сили. Хочу привітати їх з видатним сезоном і з тією грою, яку вони сьогодні показали.

Рішення завжди спрямовані на те, щоб перемогти. У другому таймі при такій нашій грі у них була всього одна контратака, за участю Пулішіча. Челсі - дуже хороша команда, але ми ідеально їй протистояли. Заслуговували забити один гол у другому таймі, але не змогли.

Хочу поїхати додому до родини. Давно її не бачив. Після цього повернуся в клуб. Найближчі кілька років ми будемо найкращим клубом у світі.

Ми грали блискуче і сміливо, але не змогли реалізувати моменти, такий сильний був Челсі. Одного разу ми повернемося", - розповів Гвардіола.

Нагадаємо, Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів.

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