У кожної команди в УПЛ може з'явитися кіберкоманда

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

В українській Прем'єр-лізі ведуться розмови про те, щоб у кожного клубу була своя кіберкоманда.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Сьогодні дві компанії, які займаються виробництвом кіберігор, дуже серйозно заходять в європейські клуби, роблять з ними колаборації із залучення вболівальників. Компаніям цікаво спільноту вболівальників, які стоять за клубом, а клубам цікаві ті хлопці, що стоять за кіберспорту", - заявив функціонер.

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"Думаю, спільно це дуже цікава робота, і синергія, яка утворюється в майбутньому, принесе досить хороші плоди. Нам треба цей напрямок розвивати, наскільки я знаю, зараз в УПЛ ведуться розмови про те, щоб у кожного клубу була своя кіберкоманда. Напевно, це цікаво, якщо ми це запустимо, то будемо всіляко підтримувати і розвивати", - сказав Палкін

Раніше Чорноморець переміг Металіст 1925 та вийшов до УПЛ.