Першими про відхід Зідана з Реалу дізналися гравці

Джерело - AS.
Стало відомо, як Зінедін Зідан повідомив гравцям і співробітникам Реала про свій відхід з поста головного тренера клубу.
Про це повідомляє пише AS
Першими про рішення фахівця дізналися футболісти. У середу ввечері Зідан обдзвонив гравців Реала, так як хотів, щоб вони дізналися про ситуацію до того, як він повідомить про відхід керівництву клубу.
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Потім француз повідомив керівництво Реала. Зустріч між Зіданом і президентом Мадрида Флорентіно Пересом відбулася в четвер вранці.
Нагадаємо, Зідан може очолити збірну Франції.