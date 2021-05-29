Першими про відхід Зідана з Реалу дізналися гравці

Він обдзвонив футболістів, а вже потім повідомив про рішення босам клубу

Джерело - AS.

Стало відомо, як Зінедін Зідан повідомив гравцям і співробітникам Реала про свій відхід з поста головного тренера клубу.

Про це повідомляє пише AS

Першими про рішення фахівця дізналися футболісти. У середу ввечері Зідан обдзвонив гравців Реала, так як хотів, щоб вони дізналися про ситуацію до того, як він повідомить про відхід керівництву клубу.

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Потім француз повідомив керівництво Реала. Зустріч між Зіданом і президентом Мадрида Флорентіно Пересом відбулася в четвер вранці.

Нагадаємо, Зідан може очолити збірну Франції.