Палкін: У цей трансферне вікно можуть бути сюрпризи від Шахтаря

Джерело - Shakhtar News.
20 гравців з академії донецького Шахтаря матимуть шанс проявити себе в першій команді на зборах.
Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.
"Якщо подивитися на наші трансфери, то це, в основному, бразильські футболісти. Але це не означає, що ми не звертаємо увагу на європейський футбол. У це трансферне вікно, подивимося, можуть бути навіть якісь сюрпризи", - заявив функціонер.
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"Питання форварда відкрите, ми думаємо про цю позицію, Мораес травмувався на досить тривалий термін, а навколо нього молоді хлопці. Близько 20 футболістів з академії Шахтаря мають дуже велику перспективу. Це талановиті хлопці. Їм буде дано шанс проявити себе в першій команді на зборах, за нього треба триматися", - сказав Палкін.
Нагадаємо, гравця Шахтаря викликали в олімпійську збірну Бразилії.