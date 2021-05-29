 Футбол 1 - ЛЧ. Финал. Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу

Сьогодні 11:47 871 0
Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 29 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2020/21, у якому Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка зіграє з Челсі. Поєдинок відбудеться в Порту на Ештадіу де Драгау. Початок о 22:00 за київським часом.

Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Дивіться найяскравіші моменти, відео голів і огляд матчу МС - Челсі онлайн у цій новині. Також на нашому сайті відбудеться текстова трансляція матчу. За найцікавішими перепетіями фіналу слідкуйте в нашому матч-центрі.

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