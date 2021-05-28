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Ахметов назвав бажаних суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

Сьогодні 14:55 391 0
Рінат Ахметов прокоментував суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів
Ахметов назвав бажаних суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів
#Шахтар, #Ахметов

Джерело - Чемпіон.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов хоче, щоб команда грала на рівних з будь-яким європейським грандом.

Про це розповів сам власник донецького клубу.

"Кого хотів би бачити нашим суперником в умовному фіналі ЛЧ? Перш за все, хотілося б, щоб у фіналі була команда, яку ми обіграємо. Чому? Тому що коли ви кудись йдете і думаєте: я хотів би зустрітися, наприклад, з Реалом і обіграти його...

Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль, і Манчестер Юнайтед сьогодні теж показують хорошу гру. Хотілося б зустрітися там з такою командою, щоб гра була яскравою і красивою, але кубок повинен бути наш – це важливо. Тобто хотілося б виграти. Дійти до цього, а там вже неважливо – слабких там не буває!" – резюмував Ахметов.

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