Гвардіола: У мене досі немає стартового складу на фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив готовність команди до фіналу Ліги Чемпіонів проти Челсі.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Хлопці готові. Я знаю, наскільки сильний кожен з них окремо і наскільки вони сильні як єдиний колектив... Я знайомий з кожним гравцем вже не один рік, але стартового складу на майбутню гру у мене досі немає навіть в голові.

Челсі грає у досить компактний футбол в обороні, але їхні фланги можуть розташовуватися максимально широко. Вони дуже надійно грають в зоні перед штрафним, завдяки чому створюють проблеми для всіх команд.

Я можу тільки привітати їх з тим, що вони вже двічі обіграли нас по ходу поточного сезону. На нас чекає ще один фінал, тому подивимося, чи зможуть вони це повторити. Ми стали чемпіонами Англії в цьому році, але я сумніваюся, що це нам якось допоможе в майбутній грі. Ми задоволені вже тим, що вийшли у фінал. Але прекрасно розуміємо, якщо у нас не буде величезного бажання перемогти, тоді неможливо виграти в Лізі чемпіонів", - відзначив Гвардіола.