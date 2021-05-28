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Гвардіола: У мене досі немає стартового складу на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:45 443 0
Жузеп Гвардіола прокоментував матч проти Челсі
Гвардіола: У мене досі немає стартового складу на фінал Ліги чемпіонів
#Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп  Гвардіола оцінив готовність команди до фіналу Ліги Чемпіонів проти Челсі.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Хлопці готові. Я знаю, наскільки сильний кожен з них окремо і наскільки вони сильні як єдиний колектив... Я знайомий з кожним гравцем вже не один рік, але стартового складу на майбутню гру у мене досі немає навіть в голові.

Челсі грає у досить компактний футбол в обороні, але їхні фланги можуть розташовуватися максимально широко. Вони дуже надійно грають в зоні перед штрафним, завдяки чому створюють проблеми для всіх команд.

Я можу тільки привітати їх з тим, що вони вже двічі обіграли нас по ходу поточного сезону. На нас чекає ще один фінал, тому подивимося, чи зможуть вони це повторити. Ми стали чемпіонами Англії в цьому році, але я сумніваюся, що це нам якось допоможе в майбутній грі. Ми задоволені вже тим, що вийшли у фінал. Але прекрасно розуміємо, якщо у нас не буде величезного бажання перемогти, тоді неможливо виграти в Лізі чемпіонів", - відзначив Гвардіола.

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