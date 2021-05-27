Реал визначився з бюджетом на трансферне вікно

У клубі збираються продати своїх гравців

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Реала бажає провести перебудову команди в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca.

Королівський клуб готовий виділити € 120-150 млн на придбання нових гравців.

Літній трансферний бюджет мадридців буде сформований коштом продажу власних футболістів. Першими кандидатами на вихід є Лука Йович, Дані Себальос, Борха Майораля і Маріано Діас. Ці футболісти грали або грають за інші клуби на правах оренди, керівництво Реала немає на них планів.

Також вершкові готові розглянути пропозиції щодо Едена Азара від € 50 млн. На крайній випадок розглядається варіант продажу Марко Асенсіо.

Раніше, Лунін визначився зі своїм майбутнім у Реалі.