Вірт: Верес однозначно був найкращим у Першій лізі

Рівненський Верес хоче закінчити футбольний сезон переможцями Першої ліги.

Про це заявив наставник команди Юрій Вірт.

"В інтернеті побачив, що Агробізнес програв. Звичайно, була неймовірна радість у команди. В першу чергу я радий за гравців, тому що вони виконали великий обсяг роботи, вони заслужили вихід в УПЛ. Ми заслужено першими вийшли в еліту українського футболу.

У цьому році ми однозначно були найкращими в Першій лізі. Але у нас ще незакінчена справа: ми хочемо посісти перше місце в чемпіонаті. У нас попереду три гри, і ми будемо готуватися. Ми практично весь сезон йшли на першому місці, тому хочемо закінчити сезон переможцями Першої ліги", - сказав Вірт.