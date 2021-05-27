Фонсека прокоментував призначення Де Дзербі тренером Шахтаря

Головний тренер Роми Паулу Фонсека, який в кінцівці сезону залишає команду, підтримую вибір Шахтаря щодо призначення екскоуча Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Про це заявив сам фахівець.

"Шахтар зробив дуже хороший вибір. Де Дзербі - один з найкращих в Італії. Мені він подобається, тому що його команди атакують, Шахтар не міг зробити кращого вибору. Не сумніваюся, що він переможе.

Ніхто з Шахтаря не питав моєї поради, але якби вони попросили її, то я б назвав одне ім'я - Де Дзербі", - сказав Фонсека.