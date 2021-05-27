Розпочато продаж квитків на товариський матч Україна - Північна Ірландія

Вартість квитків становить від 100 до 500 грн

Джерело - УАФ.

3 червня на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі відбудеться товариський поєдинок між національними збірними командами України та Північної Ірландії (початок - о 21.00).

Українська асоціація футболу, відповідно до рекомендацій МОЗ України, узяла до уваги всі чинні протоколи та готова забезпечити присутність глядачів на матчі Україна - Північна Ірландія.

Продаж квитків відбувається виключно онлайн на сайті ticketsbox.com.

Вартість квитків становить від 100 до 500 грн (100, 150, 200, 300, 400, 500).

Нагадаємо, що одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Щоб купити перепустку на гру, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо).

Вболівальник купує квиток у певний сектор, на конкретний ряд та місце.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.