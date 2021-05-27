 Розпочато продаж квитків на товариський матч Україна - Північна Ірландія | Футбол | Champion.com.ua
Вільярреал у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед та виграв Лігу Європи
Сьогодні 00:55 1307
Фонсека прокоментував призначення Де Дзербі тренером Шахтаря
Сьогодні 19:41 439
Калініна вперше в кар'єрі вийшла до основної сітки Ролан Гаррос
Сьогодні 18:08 309
Марченко програв у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос
Сьогодні 16:39 301
Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Челсі: цифри та факти
Сьогодні 16:30 437
Збірна України втратила Коноплянку
Сьогодні 15:05 1038 1
Коваленко пропустить Євро-2020
Сьогодні 14:55 667
Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:30 1268
Реал оголосив про відхід Зідана
Сьогодні 13:11 583
Бріггз анонсував бій з Кличком
Сьогодні 10:25 1742
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:56 389
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:45 1462
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв Андрій Твердохліб
25.05.2021 15:54 1431
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
25.05.2021 15:27 2690
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
25.05.2021 13:33 3796
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
25.05.2021 12:38 4575 2
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників Valeriy Ruchka
24.05.2021 17:49 3122
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду Valeriy Ruchka
24.05.2021 16:58 787
Циганков врятував збірну України від ганьби
Циганков врятував збірну України від ганьби Valeriy Ruchka
23.05.2021 23:11 1542
Бахрейн знущальницьки забиває у ворота збірної України
Бахрейн знущальницьки забиває у ворота збірної України Valeriy Ruchka
23.05.2021 22:47 2032
Прямі трансляції
Навколо спорту

Розпочато продаж квитків на товариський матч Україна - Північна Ірландія

Сьогодні 19:09 255 0
Вартість квитків становить від 100 до 500 грн
Розпочато продаж квитків на товариський матч Україна - Північна Ірландія
#Україна, #Північна Ірландія

Джерело - УАФ.

3 червня на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі відбудеться товариський поєдинок між національними збірними командами України та Північної Ірландії (початок - о 21.00).

Українська асоціація футболу, відповідно до рекомендацій МОЗ України, узяла до уваги всі чинні протоколи та готова забезпечити присутність глядачів на матчі Україна - Північна Ірландія.

Продаж квитків відбувається виключно онлайн на сайті ticketsbox.com.

Вартість квитків становить від 100 до 500 грн (100, 150, 200, 300, 400, 500).

Нагадаємо, що одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Щоб купити перепустку на гру, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо).

Вболівальник купує квиток у певний сектор, на конкретний ряд та місце.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Коментарі ()