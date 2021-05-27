Почеттіно може покинути ПСЖ і повернутися в Тоттенгем

ПСЖ може знову змінити головного тренера

Головний тренер французького ПСЖ Маурісіо Почеттіно може влітку покинути клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У тренера виник конфлікт зі спортивним директором парижан Леонардо.

Відзначається, що ПСЖ на заміну аргентинцеві розглядають кандидатури Зінедіна Зідана і Антоніо Конте.

Сам Почеттіно може повернутися в Тоттенгем, який він очолював з 2014 по 2019 рік.

За даними джерела, 49-річний аргентинець вже провів переговори з президентом "шпор" Деніелом Леві.

Відзначимо, що в минулому сезоні ПСЖ виграв Суперкубок Франції і Кубок країни, фінішував другим в чемпіонаті і вилетів в півфіналі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем хоче повернути Почеттіно.