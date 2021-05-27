Почеттіно може покинути ПСЖ і повернутися в Тоттенгем

Джерело - isport.ua.
Головний тренер французького ПСЖ Маурісіо Почеттіно може влітку покинути клуб.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
У тренера виник конфлікт зі спортивним директором парижан Леонардо.
Відзначається, що ПСЖ на заміну аргентинцеві розглядають кандидатури Зінедіна Зідана і Антоніо Конте.
Сам Почеттіно може повернутися в Тоттенгем, який він очолював з 2014 по 2019 рік.
За даними джерела, 49-річний аргентинець вже провів переговори з президентом "шпор" Деніелом Леві.
Відзначимо, що в минулому сезоні ПСЖ виграв Суперкубок Франції і Кубок країни, фінішував другим в чемпіонаті і вилетів в півфіналі Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем хоче повернути Почеттіно.