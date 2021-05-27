Очолює рейтинг ФІФА Бельгія

В оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) від травня 2021 року збірна України зберегла своє 24-е місце.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Збірна України після квітневого рейтингу зберегла позицію й має 1514,64 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.

Рейтинг ФІФА станом на 27 квітня

1. Бельгія — 1783,38

2. Франція — 1757,3

3. Бразилія — 1742,65

4. Англія — 1686,78

5. Португалія — 1666,12

6. Іспанія — 1648,13

7. Італія — 1642,06

8. Аргентина — 1641,95

9. Уругвай — 1639,08

10. Данія — 1631,55

…

24. Україна — 1514,64