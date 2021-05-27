Джерело - uaf.ua.
В оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) від травня 2021 року збірна України зберегла своє 24-е місце.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Збірна України після квітневого рейтингу зберегла позицію й має 1514,64 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.
Рейтинг ФІФА станом на 27 квітня
1. Бельгія — 1783,38
2. Франція — 1757,3
3. Бразилія — 1742,65
4. Англія — 1686,78
5. Португалія — 1666,12
6. Іспанія — 1648,13
7. Італія — 1642,06
8. Аргентина — 1641,95
9. Уругвай — 1639,08
10. Данія — 1631,55
…
24. Україна — 1514,64