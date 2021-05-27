Безус: Дізнався про виклик у збірну України на висоті 10 тис метрів

Хавбек Гента Роман Безус відреагував на виклик в національну збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Реакція на виклик в головну команду країни? Якщо чесно, то був невеликий шок, тому що я практично не сумнівався в тому, що в збірну цього разу не потраплю. А зараз у мене немов виросли крила. Чекаю не дочекаюся зустрічі з хлопцями.

Коли про це дізнався? У літаку, коли летів з родиною на відпочинок до Туреччини. Посеред шляху підключив Wi-Fi і побачив повідомлення від адміністратора збірної Олексія Таргонського. Виходить, приємну для себе інформацію дізнався на висоті 10 000 метрів (посміхається).

Якщо не виникне ніяких труднощів, то 28 травня разом з командою я відправлюся до Харкова, де збірна продовжить підготовку до Євро", - розповів Безус.