Емері: Вільярреал заслужив перемогу у Лізі Європи

Головний тренер Вільярреала Унаї Емері відреагував на перемогу команди над Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я дуже щасливий! Ці гравці дуже багато працювали протягом усього сезону заради президента, власника клубу, голови ради директорів. Ми дуже пишаємося Вільяреалом.

Актуально: Вільярреал - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд фіналу Ліги Європи

Я думаю, що ми заслужили перемогу. Суперником був Манчестер Юнайтед, але сьогодні ми видали дуже конкурентний матч.

Вільярреал вже грав в Лізі чемпіонів, і ми будемо насолоджуватися цим турніром. Я хочу вигравати Лігу Європи, але я також хочу грати в Лізі чемпіонів.

Будемо насолоджуватися цим моментом разом з нашими уболівальниками і сім'ями завтра ", - сказав Емері.