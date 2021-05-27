Фінал Ліги Європи Вільярреал - Манчестер Юнайтед: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

У середу, 26 травня, іспанський Вільярреал і англійський Манчестер Юнайтед визначать переможця Ліги Європи 2020/21. Фінальна гра відбудеться в польському Гдянську на Міському стадіоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірів телеканалу Футбол 2.

Найцікавіші моменти гри, голи та огляд матчу онлайн будуть доступні в цій новині в режимі реального часу. Також на нашому сайті текстова трансляція гри.

29' Жерар Морено відкриває рахунок в матчі

Відеоогляд першого тайму

55' Едісон Кавані зрівнює рахунок

Відеоогляд другого тайму