Фінал Ліги Європи Вільярреал - Манчестер Юнайтед: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У середу, 26 травня, іспанський Вільярреал і англійський Манчестер Юнайтед визначать переможця Ліги Європи 2020/21. Фінальна гра відбудеться в польському Гдянську на Міському стадіоні. Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку в ефірів телеканалу Футбол 2.
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29' Жерар Морено відкриває рахунок в матчі
Відеоогляд першого тайму
55' Едісон Кавані зрівнює рахунок
Відеоогляд другого тайму