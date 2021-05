Бейл не збирається завершувати кар'єру після Євро-2020

Нападник Реала Гарет Бейл, який нині виступає в Тоттенгемі на правах оренди, не збирається розривати контракт з мадридським клубом.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо.

Gareth Bale is not planning to retire after the Euros. Despite rumours, Bale is waiting to decide his future - he’s still under contract with Real Madrid and Tottenham meeting will take place once the new manager is appointed. But he’s not retiring: fake. ⚪️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Real #THFC