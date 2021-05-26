Бейл не збирається завершувати кар'єру після Євро-2020

Валлійський форвард очікує рішення по своєму майбутньому

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Гарет Бейл, який нині виступає в Тоттенгемі на правах оренди, не збирається розривати контракт з мадридським клубом.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо.

"Не дивлячись на чутки, Гарет очікує рішення по своєму майбутньому: у нього як і раніше є контракт з Реалом, а Тоттенхем проведе з ним переговори після того, як призначить нового тренера. Але Бейл точно не завершує кар'єру. Це фейк", - зазначив Романо.

Gareth Bale is not planning to retire after the Euros. Despite rumours, Bale is waiting to decide his future - he’s still under contract with Real Madrid and Tottenham meeting will take place once the new manager is appointed. But he’s not retiring: fake. ⚪️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Real #THFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

Нагадаємо, в минулому сезоні 31-річний форвард забив 11 голів і віддав дві результативні передачі в 20 матчах АПЛ.

Раніше, Реал готовий продати Азара та Бейла влітку.