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Луческу: Допустив помилку і мене назвали сексистом

Сьогодні 18:25 331 0
Наставник киян вважає, що суддівських помилок в сезоні було мало
Луческу: Допустив помилку і мене назвали сексистом
#Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Наставник Динамо Мірча Луческу у нинішньому сезоні не хотів обговорювати тему суддівства в УПЛ.

Про це заявив сам наставник.

"Суддівство? Мені нічого сказати. Чого від мене чекали, моїх протестів? В цілому, мої команди зазвичай грають так, що більше перемагають, а не програють. І коли ми програвали, то іноді це було через суддівство. Але помилок рефері було мало.

Один раз я припустився помилки, коли ще в "Шахтарі" працював. Мене ще сексистом назвали. Я тоді емоційно висловився на адресу жінки-арбітра, який не підняла прапорець. Я сказав тоді, що жінки не можуть працювати в футболі, тому що вони сентиментальні і хочуть допомагати. І можуть забути підняти прапорець.

У наступному матчі цієї дівчини я підійшов до неї з букетом квітів, щоб вибачитися. І вона (Наталія Рачинська) мене пробачила", - сказав Луческу.

Раніше, Луческу допоможе збірній України на Євро-2020.

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