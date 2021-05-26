Луческу: Допустив помилку і мене назвали сексистом

Наставник Динамо Мірча Луческу у нинішньому сезоні не хотів обговорювати тему суддівства в УПЛ.

Про це заявив сам наставник.

"Суддівство? Мені нічого сказати. Чого від мене чекали, моїх протестів? В цілому, мої команди зазвичай грають так, що більше перемагають, а не програють. І коли ми програвали, то іноді це було через суддівство. Але помилок рефері було мало.

Один раз я припустився помилки, коли ще в "Шахтарі" працював. Мене ще сексистом назвали. Я тоді емоційно висловився на адресу жінки-арбітра, який не підняла прапорець. Я сказав тоді, що жінки не можуть працювати в футболі, тому що вони сентиментальні і хочуть допомагати. І можуть забути підняти прапорець.

У наступному матчі цієї дівчини я підійшов до неї з букетом квітів, щоб вибачитися. І вона (Наталія Рачинська) мене пробачила", - сказав Луческу.