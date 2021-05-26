Луческу: Це Динамо виграло чемпіонат, а не Шахтар його програв

Наставник киян впевнений, що його команда була кращою в сезоні

Джерело - Чемпіон.

Наставник Динамо Мірча Луческу впевнений, що його команда була кращою за інших і справедливо стала чемпіоном УПЛ.

Про це заявив сам наставник.

"Ми починали поступово, було досить важко. Гравцям говорив, що важливо вигравати матчі з командами слабкішими за нас. А в першій частині сезону мі не обіграє жодну з команд з топ-4. Ні Десну, ні Зорю, ні Шахтар. Потім ще Колос не обіграли. Але ми виграли чемпіонат в матчах з іншими командами. А в другій частині сезону це не повторилося, і ми виграли у всіх, крім Десни. Це не Шахтар програв чемпіонат, а ми його виграли. Ми з ними двічі зіграли в УПЛ, програли і виграли. Всі матчі виграти неможливо. Я хлопцям сказав, що це вони виграли, а не хтось програв. Сказав хлопцям, що вони були кращими за всіх інших. Думаю, в новому сезоні буде ще більше інтриги. І Зоря, і Десна. Буде 16 команд, більше матчів", - сказав Луческу.

Раніше, Луческу допоможе збірній України на Євро-2020.