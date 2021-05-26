Вацко: Сподіваюсь, Де Дзербі приїхав в Україну не просто заробити грошенят

Український коментатор Віктор Вацко оцінив призначення Роберто Де Дзербі головним тренером Шахтаря.

Про це розповів сам журналіст.

"Роберто Де Дзербі - дуже сильне придбання Шахтаря. Ймовірно, найперспективніший тренер Італії. З іменем, яке футбольним людям не потрібно шукати у Вікіпедії. Зі сталими сучасними небанальними поглядами на футбол. З філософією атакувальної гри, що будується на контролі м‘яча, домінуванні на полі - яка на 100% ідентифікується із багаторічною філософією його нового клубу. З досвідом кар‘єри у топовому клубі нетопового європейського чемпіонату (кілька років грав за румунський Клуж).

Актуально: Ахметов анонсував підсилення Шахтаря

Цей трансфер, безперечно, дасть додаткового сяйва конкурентній боротьбі Шахтаря із Динамо в українському чемпіонаті. Ризикну спрогнозувати - без яких-небудь інсайдів, - що під Де Дзербі Шахтар поповнить свій склад кількома новими гравцями, але водночас продовжить робити акцент на розвиток молодих талантів, які уже зараз є в команді. Оскільки однозначно зрозуміло, що амбіції і клубу, і тренера не будуть обмежуватися лише успіхом на внутрішньоукраїнській арені.

Сподіваюсь, Де Дзербі приїхав у нашу нефутбольну, за мірками європейських топів, країну не просто заробити грошенят, а й наповнити свій ще порожній тренерський музей трофеями і голосно заявити про себе на рівні Ліги чемпіонів.

Ось так для мене це виглядає зараз. А далі все покаже Її Величність Гра!", - відзначив Вацко.