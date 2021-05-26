FAVBET: у фіналі Ліги Європи будуть післяматчеві пенальті та вибіжить вболівальник

Експерти компанії оцінюють можливість незвичайних подій у цьогорічному фіналі Ліги Європи

26 травня, у середу, відбудеться фінал Ліги Європи між Вільярреалом та Манчестером Юнайтед. Фаворит зустрічі — англійський клуб. FAVBET віддає перевагу “дияволам” і не вірять, що Вільярреал щось запропонує супернику. Але фінал — особливий матч з особливою атмосферою та налаштуванням на гру. Для іспанського колективу він ще й перший в історії, тож однозначно вони віддадуть всі сили на полі задля перемоги.

Крім самої боротьби за титул, фінал великих футбольних турнірів супроводжується цікавими подіями. Наприклад, експерти FAVBET не сумніваються, що рефері хоча б раз скористається допомогою VAR. Непогані шанси дають на те, що гра завершиться післяматчевими пенальті, а також вважають можливим, що на поле вибіжить вболівальник, за прикладом, матчу Гранада - Манчестер Юнайтед.

Побачимо, що з цього здійсниться вже в середу. Слідкуй за фіналом Ліги Європи та будь в середині гри.