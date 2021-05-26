УЄФА збільшила розмір призових у Лізі чемпіонів

Учасники Ліги чемпіонів будуть заробляти більше

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) із нового сезону збільшила розмір призових у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє netherlandsnewslive.

Загальна сума призових складе 2,032 млрд євро. Команда, яка потрапила на груповий етап, отримає 15,64 млн євро. Це на 390 тис євро більше, ніж у нинішньому сезоні.

Перемога в групі коштуватиме 2,8 млн євро - на 100 тис. євро більше, ніж зараз, а нічия - 930 тис. євро.

Вихід до 1/8 фіналу принесе 9,6 млн євро, до 1/4 - 10,6 млн євро, до півфіналу - 12,5 млн євро, а до фіналу - 15,5 млн євро. Переможець Ліги чемпіонів отримає 20 млн євро - на 1 млн євро більше, ніж зараз.

Раніше, УЄФА відкрила справу проти трьох клубів Суперліги.