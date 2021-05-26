Ярославський: Я ридав всі 9 років в очікуванні того часу, коли повернуся в футбол

Колишній президент харківського Металіста Олександр Ярославський вказав на період життя без великого футболу.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Я ридав всі 9 років в очікуванні того часу, коли повернуся в футбол. Я залізно знав, що рано чи пізно повернуся. Я всім це говорив.

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Подивіться всі мої інтерв'ю протягом 9 років. Я завжди говорив, що не займатимуся Челсі, Манчестер Юнайтед, клубом з будь-якою назвою. Ні з умовним Кривбасом, ні з будь-ким ще.

Я можу займатися тільки харківським Металістом. Я ніколи уболівальників не обманював. Футбольні люди ніколи не обманюють. Тому що футбол – це настільки публічне заняття, що тут нещирість відразу видно. Тут відразу видно, чи дійсно ти переживаєш, чи ти хочеш заробити піар-дивіденди, політичні дивіденди, ще якісь дивіденди. Всю фальш видно моментально, все на футбольному полі", – сказав Ярославський.