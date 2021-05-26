Конте може покинути Інтер

У тренера конфлікт з керівництвом клубу

Антоніо Конте може покинути пост головного тренера міланського Інтера.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Плани "босів" клубу відрізняються від того, яким бачить майбутнє Інтера Конте.

Відзначається, що керівництво "нерадзуррі" має намір скоротити зарплатну відомість і поліпшити фінансовий стан клубу, продавши одну з зірок клубу - Лукаку, Лаутаро або Хакімі, щоб виручити близько 80 млн євро.

Наставнику команди такий розклад не до душі - він не має наміру втрачати своїх лідерів. Якщо він не дійде згоди з керівництвом Інтера, то покине клуб вже найближчим часом.

Нагадаємо, Інтер став чемпіоном Італії вперше з 2010 року.