Срна: З Де Дзербі у футболістів Шахтаря відкриється друге дихання

Директор Шахтаря по футболу Даріо Срна оцінив призначення Роберто Де Дзербі на пост головного тренера команди.

Про це розповів сам хорватський спеціаліст.

"Якщо дивитися гру Сассуоло - вона повністю збігається з нашою грою. Роберто Де Дзербі любить молодих футболістів, любить грати в футбол.

Я впевнений, з якісним футболом у нас буде результат. І те, що він показував в Сассуоло, граючи на рівних з будь-якою командою в Італії, - це те, що нам потрібно.

Він дуже відкритий, добрий, але на полі ви побачите іншого Роберто - людину, який буде тримати під тиском всю команду.

Де Дзербі любить працювати з ранку до вечора, і я впевнений, що всі наші футболісти з ним знайдуть друге дихання і зуміють добитися наших цілей - потрапити в Лігу Чемпіонів, виграти чемпіонат України і демонструвати атакуючий і красивий футбол", - сказав Срна.