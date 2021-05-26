Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти

Джерело - Чемпіон.

У середу, 26 травня, відбудеться фінал Ліги Європи 2020/21 між іспанським Вільярреалом і англійським Манчестер Юнайтед. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом на Міському стадіоні в Гданську. Дивіться пряму трансляцію, а також слідкуйте за фіналом у текстовій трансляції на нашому сайті. Відео голів і огляд матчу в режимі реального часу будуть лдоступні ТУТ.

Зібрали для вас найцікавіші факти та цифри

• Для Манчестер Юнайтед цей фінал стане 14-м в історії клубу (включаючи Міжконтинентальний Кубок);

• Червоні дияволи вигравали почесний трофей у сезоні 2016/17;

• Для Жовтої субмарини фінал стане першим в історії клубу;

• Головний тренер Вільярреала тричі поспіль вигравав ЛЄ з Севільєю (2013/14, 2014/15 и 2015/16), а також дійшов до фінала на чолі лондонського Арсенала, у якому програв в дербі Челсі;

• Оле-Гуннар Сульшер має шанс виграти свій перший європейський Кубок у якості тренера;

• Команди зіграли між собої чотирі гри в єврокубках - усі завершилися нульовоими нічиями;

• Вільярреал зіграв проти англійських команд 17 матчів - 5 перемог, 7 нічиїх і 5 поразок;

• Для Юнайтед іспанські клуби - дуже незручні: у 61 грі проти іспанців МЮ виграли лише 12 матчів, 23 нічиї і 22 поразки;

• МЮ програв в Лізі Європи лише три з останніх 17 матчів за межами міста Манчестер. Десять з них завершилися перемогою Юнайтед. Манкуніанці забивали в цьому турнірі як мінімум один м'яч у кожній гостьовій грі плей-офф. Дана серія триває вже 16 зустрічей;

• Це перший візит Манкуніанців до Польщі за 22 роки. У сезоні 1998/99 МЮ переміг Лодзь у відбірковому раунді Ліги чемпіонів на шляху до трофею;

• Вільярреал вперше зіграє в Польщі;

• Вісім разів в фіналах Ліги Європи грали клуби з Іспанії, в тому й Атлетік, який програв у вирішальній грі Атлетіко в сезоні 2011/12. Клуби з Англії грали у фіналах шість разів. Челсі двічі виграв трофей (2013, 2019), один раз це вдалося МЮ (2017), а Фулгем (2010), Ліверпуль (2016) і Арсенал (2019) свої єдині фінали програли;

• Вільяреал - 16-й фіналіст Ліги Європи. У разі успіху він стане її шостим переможцем. До цього Лігу Європи вигравали представники тільки трьох національних асоціацій: Іспанії (7 перемог), Англії (3) і Португалії (1);

• Іспанські команди є найтитулованіми в ЛЄ - Севілья (4), Атлетіко (3);

• Це третій фінал Ліги Європи за участю представників Англії та Іспанії. Два попередніх фіналу завершилися перемогами іспанських команд. У 2010 році Атлетіко переміг Фулгем у додатковий час (2:1), а в 2016-му Севілья здолала Ліверпуль (3:1);

• Манчестер Юнайтед може стати п'ятою командою, яка виграла Лігу Європи, потрапивши до неї з Ліги чемпіонів. Раніше це двічі вдавалося Атлетіко (2009/10, 2017/18) і по разу Челсі (2012/13) з Севільєю (2015/16);

• Одного разу долю фіналу Ліги Європи вирішила серія пенальті - у 2014 році Севілья Уная Емері перемогла Бенфіку з рахунком 4:2 після нульової нічиєї. Крім цього фіналу, в додатковий час перейшов ще й фінал 2010 року, в якому Атлетіко обіграв Фулгем;

• Вільярреал - рекордсмен з проведених матчів у основній сітці Ліги Європи. майбутня зустріч стане для команди 88-ю. Це на 14 більше, ніж у другого за цим показником Зальцбурга;

• Вільярреал на шляху до фіналу переміг київське Динамо в 1/8 фіналу;

• Команди Емері та Сульшера зіграли між собою 5 разів - по дві перемоги при двох нічиїх;

• У фіналах Ліги Європи досі не було жодного видалення;

• Польща - лише друга країна, яка приймає фінал Ліги Європи вдруге. У 2015 році вирішальний матч турніру пройшов у Варшаві. Раніше два фінали прийняла Німеччина - у 2010 році матч проходив в Гамбурзі, а в 2020-му - в Кельні.