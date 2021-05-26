 Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти | Футбол | Champion.com.ua
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи
Сьогодні 00:16 2562
Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти
Сьогодні 12:44 1255
Шевченко довикликав до збірної України Безуса
Сьогодні 11:36 1715
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:51 1960
УЄФА відкрила справу проти трьох клубів Суперліги
Сьогодні 08:42 3310
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн фінал Ліги Європи
Сьогодні 08:00 2613
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 06:22 3828
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:15 7973
Цуренко здолала американку на старті кваліфікації Ролан Гаррос
Вчора 22:24 478
Збірна України виграла чемпіонат Європи
Вчора 20:54 1162
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Ломаченко отримав подарунок від UFC
Ломаченко отримав подарунок від UFC Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:16 129
Три роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб
Три роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:41 1273
3 роки тому на Олімпійському зіграли фінал Ліги чемпіонів
3 роки тому на Олімпійському зіграли фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:44 2475
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького Андрій Твердохліб
Вчора 20:43 1167 1
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
Вчора 16:56 318
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
Вчора 16:45 1265
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 1111
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
Вчора 15:27 2613
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 13:33 3736
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
Вчора 12:38 4111 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти

Сьогодні 12:44 1255 0
Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти

Джерело - Чемпіон.

У середу, 26 травня, відбудеться фінал Ліги Європи 2020/21 між іспанським Вільярреалом і англійським Манчестер Юнайтед. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом на Міському стадіоні в Гданську. Дивіться пряму трансляцію, а також слідкуйте за фіналом у текстовій трансляції на нашому сайті. Відео голів і огляд матчу в режимі реального часу будуть лдоступні ТУТ.

Зібрали для вас найцікавіші факти та цифри

Для Манчестер Юнайтед цей фінал стане 14-м в історії клубу (включаючи Міжконтинентальний Кубок);

 Червоні дияволи вигравали почесний трофей у сезоні 2016/17;

 Для Жовтої субмарини фінал стане першим в історії клубу;

 Головний тренер Вільярреала тричі поспіль вигравав ЛЄ з Севільєю (2013/14, 2014/15 и 2015/16), а також дійшов до фінала на чолі лондонського Арсенала, у якому програв в дербі Челсі;

Оле-Гуннар Сульшер має шанс виграти свій перший європейський Кубок у якості тренера;

 Команди зіграли між собої чотирі гри в єврокубках - усі завершилися нульовоими нічиями;

 Вільярреал зіграв проти англійських команд 17 матчів - 5 перемог, 7 нічиїх і 5 поразок;

 Для Юнайтед іспанські клуби - дуже незручні: у 61 грі проти іспанців МЮ виграли лише 12 матчів, 23 нічиї і 22 поразки;

 МЮ програв в Лізі Європи лише три з останніх 17 матчів за межами міста Манчестер. Десять з них завершилися перемогою Юнайтед. Манкуніанці забивали в цьому турнірі як мінімум один м'яч у кожній гостьовій грі плей-офф. Дана серія триває вже 16 зустрічей;

 Це перший візит Манкуніанців до Польщі за 22 роки. У сезоні 1998/99 МЮ переміг Лодзь у відбірковому раунді Ліги чемпіонів на шляху до трофею;

 Вільярреал вперше зіграє в Польщі;

 Вісім разів в фіналах Ліги Європи грали клуби з Іспанії, в тому й Атлетік, який програв у вирішальній грі Атлетіко в сезоні 2011/12. Клуби з Англії грали у фіналах шість разів. Челсі двічі виграв трофей (2013, 2019), один раз це вдалося МЮ (2017), а Фулгем (2010), Ліверпуль (2016) і Арсенал (2019) свої єдині фінали програли;

 Вільяреал - 16-й фіналіст Ліги Європи. У разі успіху він стане її шостим переможцем. До цього Лігу Європи вигравали представники тільки трьох національних асоціацій: Іспанії (7 перемог), Англії (3) і Португалії (1);

 Іспанські команди є найтитулованіми в ЛЄ - Севілья (4), Атлетіко (3);

 Це третій фінал Ліги Європи за участю представників Англії та Іспанії. Два попередніх фіналу завершилися перемогами іспанських команд. У 2010 році Атлетіко переміг Фулгем у додатковий час (2:1), а в 2016-му Севілья здолала Ліверпуль (3:1);

 Манчестер Юнайтед може стати п'ятою командою, яка виграла Лігу Європи, потрапивши до неї з Ліги чемпіонів. Раніше це двічі вдавалося Атлетіко (2009/10, 2017/18) і по разу Челсі (2012/13) з Севільєю (2015/16);

 Одного разу долю фіналу Ліги Європи вирішила серія пенальті - у 2014 році Севілья Уная Емері перемогла Бенфіку з рахунком 4:2 після нульової нічиєї. Крім цього фіналу, в додатковий час перейшов ще й фінал 2010 року, в якому Атлетіко обіграв Фулгем;

 Вільярреал - рекордсмен з проведених матчів у основній сітці Ліги Європи. майбутня зустріч стане для команди 88-ю. Це на 14 більше, ніж у другого за цим показником Зальцбурга;

 Вільярреал на шляху до фіналу переміг київське Динамо в 1/8 фіналу;

 Команди Емері та Сульшера зіграли між собою 5 разів - по дві перемоги при двох нічиїх;

 У фіналах Ліги Європи досі не було жодного видалення;

 Польща - лише друга країна, яка приймає фінал Ліги Європи вдруге. У 2015 році вирішальний матч турніру пройшов у Варшаві. Раніше два фінали прийняла Німеччина - у 2010 році матч проходив в Гамбурзі, а в 2020-му - в Кельні.

Коментарі ()