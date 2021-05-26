Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр

Матч відбудеться 29 травня

Джерело - Чемпіон.

29 травня у Португалії та стадіоні Ештадіу де Драгау відбудеться фінал Ліги Чемпіонів 2020/21. У вирішальній битві зустрінуться дві англійські команди Манчестер Сіті - Челсі. Початок матчу о 22:00.

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Факти: Манчестер Сіті вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів; Челсі ставав володарем трофея в 2012 році, коли у фіналі обіграв Баварію в серії пенальті; Втретє в історії турніру англійські команди зіграють у фіналі: у 2008 році Манчестер Юнайтед переміг Челсі, в 2019 Ліверпуль виявився сильнішим Тоттенгема; Переможець Ліги чемпіонів отримає право зіграти на клубному чемпіонаті світу ФІФА.

В Україні телетрансляцію зустрічі буде вести телеканал Футбол 1.

Власник Манчестер Сіті шейх Мансур ібн Зайд аль-Нехайян допоможе вболівальникам клубу дістатися до Португалії на фінал Ліги чемпіонів проти Челсі. Функціонер профінансує переліт і витрати декількох тисяч фанатів, які планують відвідати поєдинок, повідомляє прес-служба містян.

75-річний головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відвідає фінал Ліги чемпіонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола почав відсипати компліментів своєму майбутньому супернику фінального поєдинку Ліги чемпіонів-2020/21: "Челсі створює проблеми для всіх команд. Їх важко зупинити через якість їх футболістів, через їх тренера, через їх плану на гру. Це команда, яка грає широко по флангах і любить атакувати. До того ж футболісти Челсі прекрасно обороняються". Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів: "Фінал Ліги чемпіонів для Ман Сіті - це мрія, що стала реальністю. Ми не потрапляли туди раніше. Це наш перший раз. Ми віддамо всі сили, хочемо перемогти. У фінал Ліги чемпіонів мало просто потрапити. Треба його виграти. Все в руках хлопців".

Мета Челсі - перемога у Лізі чемпіонів:

Наставник Челсі Томас Тухель повідомив про травмованих гравців Канте й Менді перед фіналом Ліги чемпіонів.

На фіналі Ліги чемпіонів працюватиме іспанська суддя Матеу Лаос. Його помічниками на лінії будуть Пау Себріан і Роберто дель Паломар, четвертий рефері - Карлос дель Серро. Відповідати за систему VAR буде Алехандро Ернандес, а його помічниками стануть Хуан Мартінес, Іньїго Прієто і Павло Хіль з Польщі.

8 травня була репетиція фіналу турніру в АПЛ. У 35 турі АПЛ Манчестер Сіті вдома поступився Челсі. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь лондонського клубу.