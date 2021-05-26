 Финал Лиги чемпионов. Манчестер Сити - Челси: финал - матч-центр, онлайн трансляция, канал Футбол1 | Футбол | Champion.com.ua
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи
Сьогодні 00:16 1857
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 00:26 3124
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:15 7689
Цуренко здолала американку на старті кваліфікації Ролан Гаррос
Вчора 22:24 198
Збірна України виграла чемпіонат Європи
Вчора 20:54 765
Визначено найкращого гравця Динамо у травні
Вчора 20:10 449
Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти
Вчора 19:31 842
Бринзак: В Україні Сидорова тренується за свої кошти
Вчора 18:25 591
Де Дзербі очолив донецький Шахтар
Вчора 18:13 719
Де Дзербі прилетів у Київ на переговори з Шахтарем
Вчора 13:47 604
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького Андрій Твердохліб
Вчора 20:43 589
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
Вчора 16:56 253
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
Вчора 16:45 760
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 714
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
Вчора 15:27 2540
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 13:33 3692
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
Вчора 12:38 2616
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників Valeriy Ruchka
24.05.2021 17:49 3025
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду Valeriy Ruchka
24.05.2021 16:58 691
Циганков врятував збірну України від ганьби
Циганков врятував збірну України від ганьби Valeriy Ruchka
23.05.2021 23:11 1454
Прямі трансляції
Навколо спорту

Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр

Сьогодні 00:26 3124 0
Матч відбудеться 29 травня
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
#Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

29 травня у Португалії та стадіоні Ештадіу де Драгау відбудеться фінал Ліги Чемпіонів 2020/21. У вирішальній битві зустрінуться дві англійські команди Манчестер Сіті - Челсі. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

 

Факти: Манчестер Сіті вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів; Челсі ставав володарем трофея в 2012 році, коли у фіналі обіграв Баварію в серії пенальті; Втретє в історії турніру англійські команди зіграють у фіналі: у 2008 році Манчестер Юнайтед переміг Челсі, в 2019 Ліверпуль виявився сильнішим Тоттенгема; Переможець Ліги чемпіонів отримає право зіграти на клубному чемпіонаті світу ФІФА.

В Україні телетрансляцію зустрічі буде вести телеканал Футбол 1.

Власник Манчестер Сіті шейх Мансур ібн Зайд аль-Нехайян допоможе вболівальникам клубу дістатися до Португалії на фінал Ліги чемпіонів проти Челсі. Функціонер профінансує переліт і витрати декількох тисяч фанатів, які планують відвідати поєдинок, повідомляє прес-служба містян.

75-річний головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відвідає фінал Ліги чемпіонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола почав відсипати компліментів своєму майбутньому супернику фінального поєдинку Ліги чемпіонів-2020/21: "Челсі створює проблеми для всіх команд. Їх важко зупинити через якість їх футболістів, через їх тренера, через їх плану на гру. Це команда, яка грає широко по флангах і любить атакувати. До того ж футболісти Челсі прекрасно обороняються".

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів: "Фінал Ліги чемпіонів для Ман Сіті - це мрія, що стала реальністю. Ми не потрапляли туди раніше. Це наш перший раз. Ми віддамо всі сили, хочемо перемогти. У фінал Ліги чемпіонів мало просто потрапити. Треба його виграти. Все в руках хлопців".

Мета Челсі - перемога у Лізі чемпіонів:

Наставник Челсі Томас Тухель повідомив про травмованих гравців Канте й Менді перед фіналом Ліги чемпіонів.

На фіналі Ліги чемпіонів працюватиме іспанська суддя Матеу Лаос. Його помічниками на лінії будуть Пау Себріан і Роберто дель Паломар, четвертий рефері - Карлос дель Серро. Відповідати за систему VAR буде Алехандро Ернандес, а його помічниками стануть Хуан Мартінес, Іньїго Прієто і Павло Хіль з Польщі.

8 травня була репетиція фіналу турніру в АПЛ. У 35 турі АПЛ Манчестер Сіті вдома поступився Челсі. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь лондонського клубу.

Коментарі ()