Вільярреал - Манчестер Юнайтед 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

14' Фойт тим часом повернувся на поле з перев'язаною головою та окривавленою ваткою в носі.

13' Пішла подача зі стандарту у штрафний майданчик Вільярреалу, але подальшу скидку від Погби перехопили захисники.

11' Кров пішла у Фойта і зараз за межами поля йому перев'язують голову.

10' На газоні опинився гравець Вільярреалу, після верховою боротьби Погба коліном йому в голову влучив. Медики на поле виходять.

9' Мактоміней отримав передачу перед штрафним майданчиком і пробивав по воротах, але м'яч поруч зі стійкою пройшов.

7' Погба виконував передачу в штрафну суперника, але ніхто з партнерів там до м'яча не добрався.

5' Лінделеф виконував подачу на чужу половину поля, але засильно вийшло. Снаряд вилитів за межі поля.

3' Контролюють м'яч команди по черзі, поки придивляються один до одного.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

У Гданську відбувається шоу напередодні матчу.

Стали відомі стартові склади команд.

Іспанський Вільярреал зіграє із англійським Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи 2020/21.

Матч відбудеться в середу, 26 травня, о 22:00 на Міському стадіоні в Гданську.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.