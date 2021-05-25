У Полтаві побудують новий 10-тисячний стадіон

Іващенко подав на розгляд Щербанівської сільради два прохання

Клуб Полтава планує побудувати новий футбольний стадіон на місці мотобольної арени у Розсошенцях.

Про це повідомляє Полтавщина.

Проект передбачає основний футбольний стадіон, зимовий манеж зі штучним покриттям та поле для тренувань. Окрім цього в існуючий будівлі облаштують роздягальні, суддівські кімнати, душові, тренажерні зали для команди, готелі для полтавських футболістів та для спортсменів-гостей

Президент СК Полтава та депутат Полтавської міськради Сергій Іващенко подав на розгляд Щербанівської сільради два прохання: надати дозвіл на виготовлення проектної документації на комплексну реконструкцію мототреку під футбольний стадіон; змінити цільове призначення земельної ділянки. Сергій Іващенко планує створити потужну спортивну інфраструктуру:

За словами Сергія Іващенка, реалізація проекту розрахована на 5 років. Орієнтовний кошторис на найближчі 2–3 роки - це 25-30 млн грн. Довідково. Сергій Іващенко став президентом та співвласником спортивного клуба Полтава у 2019 році. Йому належить 70% акцій - решту ділять виконавчий директор клуба Станіслав Майзус та головний тренер клуба Володимир Сисенко.

План нового стадіону СК Полтава: