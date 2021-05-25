 У Полтаві побудують новий 10-тисячний стадіон | Футбол | Champion.com.ua
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи
Сьогодні 00:16 1856
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 00:26 3119
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:15 7689
Цуренко здолала американку на старті кваліфікації Ролан Гаррос
Вчора 22:24 198
Збірна України виграла чемпіонат Європи
Вчора 20:54 765
Визначено найкращого гравця Динамо у травні
Вчора 20:10 449
Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти
Вчора 19:31 842
Бринзак: В Україні Сидорова тренується за свої кошти
Вчора 18:25 591
Де Дзербі очолив донецький Шахтар
Вчора 18:13 719
Де Дзербі прилетів у Київ на переговори з Шахтарем
Вчора 13:47 604
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького Андрій Твердохліб
Вчора 20:43 589
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
Вчора 16:56 253
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
Вчора 16:45 760
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 714
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
Вчора 15:27 2540
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 13:33 3692
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
Вчора 12:38 2616
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників Valeriy Ruchka
24.05.2021 17:49 3025
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду Valeriy Ruchka
24.05.2021 16:58 691
Циганков врятував збірну України від ганьби
Циганков врятував збірну України від ганьби Valeriy Ruchka
23.05.2021 23:11 1454
Прямі трансляції
Навколо спорту

У Полтаві побудують новий 10-тисячний стадіон

Вчора 23:25 264 0
Іващенко подав на розгляд Щербанівської сільради два прохання
У Полтаві побудують новий 10-тисячний стадіон
#Полтава

Джерело - poltava.to.

Клуб Полтава планує побудувати новий футбольний стадіон на місці мотобольної арени у Розсошенцях.

Про це повідомляє Полтавщина.

Проект передбачає основний футбольний стадіон, зимовий манеж зі штучним покриттям та поле для тренувань. Окрім цього в існуючий будівлі облаштують роздягальні, суддівські кімнати, душові, тренажерні зали для команди, готелі для полтавських футболістів та для спортсменів-гостей

Президент СК Полтава та депутат Полтавської міськради Сергій Іващенко подав на розгляд Щербанівської сільради два прохання: надати дозвіл на виготовлення проектної документації на комплексну реконструкцію мототреку під футбольний стадіон; змінити цільове призначення земельної ділянки. Сергій Іващенко планує створити потужну спортивну інфраструктуру:

За словами Сергія Іващенка, реалізація проекту розрахована на 5 років. Орієнтовний кошторис на найближчі 2–3 роки - це 25-30 млн грн. Довідково. Сергій Іващенко став президентом та співвласником спортивного клуба Полтава у 2019 році. Йому належить 70% акцій - решту ділять виконавчий директор клуба Станіслав Майзус та головний тренер клуба Володимир Сисенко.

План нового стадіону СК Полтава:

Коментарі ()