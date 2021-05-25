Де Дзербі прокоментував призначення тренером Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Новий тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі щасливий, що підписав дворічний контракт з українським клубом.
Про це заявив сам фахівець.
"Я дуже радий і щасливий разом з тренерським штабом опинитися тут і стати частиною такого великого клубу. Для нас це виклик і прекрасна можливість професійного росту. Сподіваємося, що і тут зможемо добре виконати свою роботу.
Хочемо прищепити команді наше бачення футболу і, звичайно, хочемо перемагати. Це дуже важливо. Forza Shakhtar", - сказав Де Дзербі.