Де Дзербі прокоментував призначення тренером Шахтаря

Новий тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі щасливий, що підписав дворічний контракт з українським клубом.

Про це заявив сам фахівець.

"Я дуже радий і щасливий разом з тренерським штабом опинитися тут і стати частиною такого великого клубу. Для нас це виклик і прекрасна можливість професійного росту. Сподіваємося, що і тут зможемо добре виконати свою роботу.

Хочемо прищепити команді наше бачення футболу і, звичайно, хочемо перемагати. Це дуже важливо. Forza Shakhtar", - сказав Де Дзербі.