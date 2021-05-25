Сабо: Україні потрібно награвати тактику на Нідерланди

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо не вважає результати контрольних матчів національної команди важливими перед стартом Євро.

Про це заявив сам спеціаліст.

"Немає такого, що потрібно обов'язково виграти два матчі, що залишилися. Потрібно відпрацювати тактику і виконати план. Я вважаю, що в цих двох іграх слід награти тактику на матч з Нідерландами. І обов'язково потрібно грати основним складом, в тому числі випустити Зінченка і Маліновського".

Відпрацювати тактику на Нідерланди", - зазначив Сабо.