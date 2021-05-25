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Стала відома попередня заявка Англії на Євро-2020

Сьогодні 16:41 175 0
Названо 33 футболісти, які можуть поїхати на чемпіонат Європи
Стала відома попередня заявка Англії на Євро-2020
#Євро-2020, #Англія

Джерело - sport.ua.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив попередню заявку на чемпіонат Європи.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

У списку знаходяться 33 футболіста, в остаточну заявку увійдуть 26 гравців.

Воротарі: Дін Хендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бромвіч), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Шеффілд Юнайтед).

Захисники: Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Бен Чілуелл (Челсі), Конор Коуді (Вулверхемптон), Бен Годфрі (Евертон), Ріс Джеймс (Челсі), Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Атлетіко, Іспанія), Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Бен Вайт (Брайтон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Джессі Лінгард (Манчестер Юнайтед), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філіпс (Лідс), Деклан Райс (Вест Гем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд), Джеймс Ворд-Проуз (Саутгемптон).

Нападники: Домінік Келверт-Льюїн (Евертон), Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Англія зіграє в групі D, де її суперниками стануть команди Хорватії, Шотландії та Чехії.

Раніше, Чехія оголосила заявку на Євро-2020.

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