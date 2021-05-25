Ковалець назвав задовільний результат збірної України на Євро-2020

Відомий український тренер Сергій Ковалець очікує успішного виступу збірної України на чемпіонаті Європи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Козир Шевченка – гнучкість дій. Ми вже бачили, що наша команда може діяти за різними тактичними схемами. На чемпіонаті Європи на перше місце виходить результат. Тому, чим більше є напрацювань, тим легше досягати цього результату. Але найважливіше, що в самому колективі панує чудова атмосфера. В команді є 20 практично рівноцінних футболістів.

Перший матч проти Нідерландів – без сумніву, плюс. Нідерланди будуть входити до числа фаворитів, тому на них більше буде тиснути відповідальність за результат, тим більше при своїх глядачах. Хоча нідерландці зараз не виділяються стабільністю, тому якоюсь мірою ми теж можемо вважатися фаворитами цього протистояння.

Задовільний результат? Завжди хочеться більшого. Збірна України вміє грати у цікавий футбол. От би ще трохи везіння, якого не вистачило в матчі з Бахрейном, було б взагалі чудово. Хотілося б бачити "синьо-жовтих" як мінімум у чвертьфіналі турніру", – розповів Ковалець.