Стаховський з перемоги стартував у кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський (209) переможно стартував у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У чвертьфіналі відбору українець здолав Жуана Домінгеша з Португалії (226).
Матч тривав 1 годину та 38 хвилин. Стаховський 6 разів подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 3 з 11 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Кваліфікація, 1/4 фіналу
25 травня
Сергій Стаховський - Жуан Домінгеш 7:5, 6:4
Раніше, Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос.