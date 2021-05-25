Стаховський з перемоги стартував у кваліфікації Ролан Гаррос

Стаховський продовжує боротьбу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський (209) переможно стартував у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У чвертьфіналі відбору українець здолав Жуана Домінгеша з Португалії (226).

Матч тривав 1 годину та 38 хвилин. Стаховський 6 разів подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 3 з 11 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Кваліфікація, 1/4 фіналу

25 травня

Сергій Стаховський - Жуан Домінгеш 7:5, 6:4

Раніше, Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос.