 Це український футбол: Минай може залишитись в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи
Сьогодні 12:39 1040
Букмекери назвали фаворита в фіналі Ліги Європи Вільярреал - Манчестер Юнайтед
Сьогодні 11:22 297
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 02:11 2463
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 02:05 7369
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Вчора 17:15 11258
Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Вчора 13:02 1613
Маліновський – найкращий асистент Серії А
Вчора 10:44 975
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Костюк втратила одну позицію
Вчора 10:13 109294
Шевченко задоволений грою з Бахрейном
Вчора 08:42 1472 1
Гаттузо покинув Наполі
Вчора 08:11 1305
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:38 4
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників Valeriy Ruchka
Вчора 17:49 2863
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду Valeriy Ruchka
Вчора 16:58 598
Циганков врятував збірну України від ганьби
Циганков врятував збірну України від ганьби Valeriy Ruchka
23.05.2021 23:11 1398
Бахрейн знущальницьки забиває у ворота збірної України
Бахрейн знущальницьки забиває у ворота збірної України Valeriy Ruchka
23.05.2021 22:47 1849
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
22.05.2021 08:04 1874
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
21.05.2021 15:07 5268
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 681
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
20.05.2021 12:41 4218
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
20.05.2021 12:39 11873
Прямі трансляції
Навколо спорту

Це український футбол: Минай може залишитись в УПЛ

Сьогодні 12:13 504 0
Минай має хороші шанси зберегти місце у вищій лізі чемпіонату України
Це український футбол: Минай може залишитись в УПЛ
#Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Закарпатський Минай, який в минулому сезоні посів останнє місце в чемпіонаті України, може залишитися в УПЛ.

Про це розповів журналіст Олег Ящук.

"Тепер знову можна широко посміхнутись. Це український футбол! Минай — головний фаворит на отримання путівки в... УПЛ! Команда із Закарпаття радше за все повернеться/залишиться в еліті. Керівництво клубу вже активно веде діалог з Прем'єр-лігою та прагне скористатись другим шансом. Минаю сповістили, що вони перші в черзі.

Спитаєте, чому? Трьом нинішнім клубам УПЛ наразі категорично відмовляють у видачі атестату. Іронія долі?.." - розповів Ящук.

Раніше, тренер Миная відмовився пояснити скандал навколо матчу з Шахтарем

Коментарі ()