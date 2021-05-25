Минай має хороші шанси зберегти місце у вищій лізі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Закарпатський Минай, який в минулому сезоні посів останнє місце в чемпіонаті України, може залишитися в УПЛ.

Про це розповів журналіст Олег Ящук.

"Тепер знову можна широко посміхнутись. Це український футбол! Минай — головний фаворит на отримання путівки в... УПЛ! Команда із Закарпаття радше за все повернеться/залишиться в еліті. Керівництво клубу вже активно веде діалог з Прем'єр-лігою та прагне скористатись другим шансом. Минаю сповістили, що вони перші в черзі. Спитаєте, чому? Трьом нинішнім клубам УПЛ наразі категорично відмовляють у видачі атестату. Іронія долі?.." - розповів Ящук.

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